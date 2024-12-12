Более 700 тысяч писем по «Безопасному городу» не отправлены водителям

На заседании Жогорку Кенеша депутат Аманкан Кенжебаев сообщил, что более 700 протоколов о нарушениях по «Безопасному городу» не отправлены водителям.

Он отметил, что эта проблема озвучена, когда депутатская фракция посещала Министерство цифрового развития.

«Доставку писем выиграла частная фирма, но договор с ней расторгли. Сейчас что происходит?» — спросил Аманкан Кенжебаев.

Глава Минцифры Нурия Кутнаева ответила, что ведомство выступает за то, чтобы все реализовывалось через ОАО «Кыргызпочтасы».

«Сейчас координацию по «Безопасному городу» передали МВД. Они проводят тендер. Надеюсь, что там «Кыргызпочтасы» тоже будет участвовать», — сказала Нурия Кутнаева.

Аманкан Кенжебаев отметил, что вопрос уже не решается второй год.