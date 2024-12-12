14:00
USD 86.80
EUR 91.19
RUB 0.85
Власть

Более 700 тысяч писем по «Безопасному городу» не отправлены водителям

На заседании Жогорку Кенеша депутат Аманкан Кенжебаев сообщил, что более 700 протоколов о нарушениях по «Безопасному городу» не отправлены водителям.

Он отметил, что эта проблема озвучена, когда депутатская фракция посещала Министерство цифрового развития.

«Доставку писем выиграла частная фирма, но договор с ней расторгли. Сейчас что происходит?» — спросил Аманкан Кенжебаев.

Глава Минцифры Нурия Кутнаева ответила, что ведомство выступает за то, чтобы все реализовывалось через ОАО «Кыргызпочтасы».

«Сейчас координацию по «Безопасному городу» передали МВД. Они проводят тендер. Надеюсь, что там «Кыргызпочтасы» тоже будет участвовать», — сказала Нурия Кутнаева.

Аманкан Кенжебаев отметил, что вопрос уже не решается второй год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313954/
просмотров: 720
Версия для печати
Материалы по теме
В МВД Кыргызстана призывают женщин не молчать о семейном насилии
Обмен опытом с РФ. Для борьбы с наркопреступностью будут использовать дроны
Рост числа пьющих. Минздрав предлагает открыть вытрезвители
Штраф за оскорбление в СМИ повысит нагрузку на следователей — депутат
Обращение сотрудника РОВД Нооката. Для разбирательств на место выехала комиссия
В Джалал-Абаде задержаны бывшие и действующие чиновники. Подозревают в коррупции
Открытие представительств МВД Кыргызстана в РФ прокомментировали в России
В нескольких городах России начали работу представительства МВД КР
Неизвестные собирают данные о журналистке. Она просит главу МВД проверить их
Сто лет на страже порядка. Садыр Жапаров поздравил кыргызскую милицию с юбилеем
Популярные новости
В&nbsp;МВД Кыргызстана решили бороться с&nbsp;ОПГ превентивными методами В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами
Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в&nbsp;городе Караколе Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в городе Караколе
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с&nbsp;миграцией в&nbsp;России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с миграцией в России
Бывший президент Сирии Башар Асад получил убежище в&nbsp;России Бывший президент Сирии Башар Асад получил убежище в России
Бизнес
O!Bank для бизнеса: принимайте платежи через POS-терминалы без комиссии! O!Bank для бизнеса: принимайте платежи через POS-терминалы без комиссии!
Кибербезопасность с&nbsp;MEGA: простые правила для вашей защиты Кибербезопасность с MEGA: простые правила для вашей защиты
На&nbsp;работу газовых заправок в&nbsp;Узбекистане вводятся временные ограничения На работу газовых заправок в Узбекистане вводятся временные ограничения
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
12 декабря, четверг
13:28
Изменение гимна. Создана межведомственная комиссия, в состав вошли и депутаты Изменение гимна. Создана межведомственная комиссия, в с...
13:04
Более 700 тысяч писем по «Безопасному городу» не отправлены водителям
12:42
Исхак Масалиев призвал не заставлять пожилых осваивать цифровые технологии
12:23
В Бишкеке строят шестиэтажное здание для архивной службы
12:15
В Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам с участием кыргызстанцев