Автомобили, завезенные из Абхазии и Армении, легализуют, но не все

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанарбек Акаев попросил кабмин легализовать завезенные из Абхазии и Армении праворульные авто.

По его словам, этого просят около сотни человек.

Нардеп попросил установить для владельцев этих авто штраф в 20-30 тысяч сомов и легализовать, так как их даже как металлолом нельзя сдать.

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Глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев ответил: сегодня утром на эту тему провел совещание, на котором узнал, что не все автомобили можно узаконить.

«Эти авто завозили в Кыргызстан как запчасти. А потом собирали одну из нескольких. Передняя часть одна, середина от другой машины, задняя — от третьей. Девяносто процентов этих автомобилей без документов. Эти машины завозили с уверенностью, что все равно власти их легализуют. Но я считаю, что эти авто не должны ездить по нашим улицам, на них не должны таксовать. МВД дало информацию, что две трети аварий на дорогах происходят по вине праворульных машин. Из-за них столько граждан умирает, столько становится инвалидами!» — сказал он.

По словам председателя ГКНБ, легализация будет проходить поэтапно. На первом этапе рассмотрят автомобили, на которые есть документы. На втором — комиссия рассмотрит их техническое состояние, машины в хорошем состоянии можно будет легализовать.

Есть те, которые никак нельзя легализовать. Придется из них делать курятники или вывозить из страны. Камчыбек Ташиев

Он добавил, что владельцы этих авто намереваются выйти на митинг, чтобы оказать давление на власти. «Только попробуйте! Не думайте даже. Сами сначала закон нарушили, а теперь еще хотят нарушать», — предупредил глава ГКНБ.