Камчыбек Ташиев назвал ввозимые авто из Армении и Абхазии незаконными и опасными

Сегодня, 11 декабря, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел совещание, посвященное вопросам незаконного ввоза автомобилей на территорию Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Мероприятие состоялось по поручению президента Садыра Жапарова. В обсуждении участвовали представители администрации президента, ГКНБ, МВД, Таможенной и Налоговой служб, пользователи автотранспортных средств.

Ранее объявлено, что автомобильные номера и документы абхазского происхождения не признают в Кыргызстане, а ввоз таких машин считается незаконным. В связи с этим компетентные органы проводят проверки, автомобили из Абхазии и Армении отправляют на штрафстоянки.

На встрече Камчыбек Ташиев подчеркнул, что закон, запрещающий ввоз в страну автомобилей с правым рулем, действует с 2015 года. Он заявил, что использование такого транспорта угрожает безопасности граждан.

«В Кыргызстане около 15 тысяч автомобилей из Армении и Абхазии, 90 процентов из них имеют правый руль. Такие машины не только незаконны, но и создают угрозу для жизни граждан, становясь причиной большинства дорожно-транспортных происшествий. Мы намерены ужесточить контроль и принять меры в отношении незаконно ввезенных автомобилей. Ни одна такая машина не должна находиться на дорогах Кыргызстана», — отметил Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что автомобили, ввезенные в качестве запчастей или не имеющие необходимых документов, будут рассматривать отдельно. Решения по их легализации пока не приняты, поэтому использование таких автомобилей остается под запретом.

Ожидается, что в ближайшее время будут приняты меры с учетом предложений и замечаний всех сторон.

Напомним, с конца ноября машины с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству страны с просьбой решить проблему.