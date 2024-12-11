15:01
USD 86.80
EUR 91.46
RUB 0.87
Власть

Камчыбек Ташиев назвал ввозимые авто из Армении и Абхазии незаконными и опасными

Сегодня, 11 декабря, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел совещание, посвященное вопросам незаконного ввоза автомобилей на территорию Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Мероприятие состоялось по поручению президента Садыра Жапарова. В обсуждении участвовали представители администрации президента, ГКНБ, МВД, Таможенной и Налоговой служб, пользователи автотранспортных средств.

Ранее объявлено, что автомобильные номера и документы абхазского происхождения не признают  в Кыргызстане, а ввоз таких машин считается незаконным. В связи с этим компетентные органы проводят проверки, автомобили из Абхазии и Армении отправляют на штрафстоянки.

На встрече Камчыбек Ташиев подчеркнул, что закон, запрещающий ввоз в страну автомобилей с правым рулем, действует с 2015 года. Он заявил, что использование такого транспорта угрожает безопасности граждан.

«В Кыргызстане около 15 тысяч автомобилей из Армении и Абхазии, 90 процентов из них имеют правый руль. Такие машины не только незаконны, но и создают угрозу для жизни граждан, становясь причиной большинства дорожно-транспортных происшествий. Мы намерены ужесточить контроль и принять меры в отношении незаконно ввезенных автомобилей. Ни одна такая машина не должна находиться на дорогах Кыргызстана», — отметил Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что автомобили, ввезенные в качестве запчастей или не имеющие необходимых документов, будут рассматривать отдельно. Решения по их легализации пока не приняты, поэтому использование таких автомобилей остается под запретом.

Ожидается, что в ближайшее время будут приняты меры с учетом предложений и замечаний всех сторон.

Напомним, с конца ноября машины с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству страны с просьбой решить проблему.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313850/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев коррупционерлерден түшкөн каражат боюнча отчет берет
Камчыбек Ташиев представит отчет по средствам, полученным от коррупционеров
Пришло время отсечь голову дракону. Глава ГКНБ вновь предупредил коррупционеров
В тюрьму! Камчыбек Ташиев снова жестко высказался о коррупции среди чиновников
Камчыбек Ташиев пришел в школу-интернат в Оше, где учился, и посадил деревья
Таймурас Ташиев вышел из проекта строительства дороги в Узген
ГКНБ расследует коррупционную схему с абхазскими и армянскими номерами
Камчыбек Ташиев рассказал, за что наказывают журналистов
УКМКнын төрагасы: «Жогорураак кызматтагы жетекчилер кармалышы мүмкүн»
Камчыбек Ташиев: «Коррупция үчүн бир дагы сот же прокурор камала элек»
Популярные новости
В&nbsp;МВД Кыргызстана решили бороться с&nbsp;ОПГ превентивными методами В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами
Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в&nbsp;городе Караколе Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в городе Караколе
Садыр Жапаров подписал Закон &laquo;О&nbsp;тишине&raquo; Садыр Жапаров подписал Закон «О тишине»
Бывший президент Сирии Башар Асад получил убежище в&nbsp;России Бывший президент Сирии Башар Асад получил убежище в России
Бизнес
На&nbsp;работу газовых заправок в&nbsp;Узбекистане вводятся временные ограничения На работу газовых заправок в Узбекистане вводятся временные ограничения
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
11 декабря, среда
14:54
Дело социал-демократов. Глава ГКНБ поручил показать Сеиду Атамбаеву СИЗО-1 Дело социал-демократов. Глава ГКНБ поручил показать Сеи...
14:54
Парламент принял бюджет на 2025 год во втором и третьем чтениях
14:47
В Караколе открыли аэропорт. Приземлился первый самолет с пассажирами
14:43
Камчыбек Ташиев назвал ввозимые авто из Армении и Абхазии незаконными и опасными
14:40
Кабмин хочет продлить запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении