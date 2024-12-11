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Власть

Камчыбек Ташиев ответил на критику депутата Жогорку Кенеша

На заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ответил на критику депутата Исхака Масалиева.

Напомним, парламентарий выступил с речью, в которой напомнил невыполненные обещания кабмина и предложил рассмотреть ответственность Акылбека Жапарова.

По словам Камчыбека Ташиева, Исхак Масалиев в 2012-2014 годах возглавлял Государственную налоговую службу и, изучив документы тех времен, глава ГКНБ увидел, что за этот период ни разу не выполнялся план по сбору налогов.

«От ГНС в бюджет страны тогда недопоступило 5,6 миллиарда сомов. Поэтому, прежде чем критиковать, нужно на себя посмотреть. Я не говорю, что вы плохой человек. Просто нельзя весь наш труд растоптать двухминутным выступлением с трибуны парламента. Мы работаем днем и ночью», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313839/
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