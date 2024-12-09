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Власть

Бывший президент Сирии Башар Асад получил убежище в России

Бывший президент Сирии Башар Асад с членами семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

«РФ всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса, исходя из необходимости возобновить переговоры под эгидой ООН. Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Надеемся на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между Россией и Сирией», — заявил источник РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что Башар Асад сдал президентские полномочия и поручил премьер-министру Сирии Мухаммаду Гази аль-Джалали организовать мирную передачу власти.

Башар Асад стал президентом Сирии в 2000 году. До него почти 30 лет страной управлял его отец Хафез Асад.

Падение режима произошло менее чем за десять дней после начала наступления 27 ноября подразделений сирийской оппозиции из провинции Идлиб. Все крупные города Сирии боевики смогли взять практически без боя. Армия почти не оказывала сопротивления.

Ссылка: https://24.kg/vlast/313515/
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