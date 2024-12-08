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Власть

Падение режима Асада. Трамп заявил, что надо начать переговоры России и Украины

Дональд Трамп отреагировал на события в Сирии и заявил о необходимости срочно начать переговоры между Россией и Украиной. Зеленский хочет «заключить сделку и остановить безумие», написал вновь избранный президент США в своей соцсети Truth Social.

По его словам, Асада больше нет, он бежал из своей страны, Россия больше не заинтересована в поддержке Асада. Трамп призвал начать переговоры с Украиной.

По его словам, Зеленский хочет заключить сделку, необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

«Если так пойдет и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира (Путина. — Прим. редакции). Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!», — добавил Дональд Трамп.

Напомним, в Сирии повстанцы захватили власть. Они вошли в президентский дворец, вышли в прямой эфир государственного телевидения, освободили из тюрем всех политических заключенных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313493/
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