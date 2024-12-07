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Власть

В Уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения. Что поменялось?

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс КР.

Документ принят Жогорку Кенешем 17 октября 2024 года.

Целью закона являются обеспечение эффективной борьбы с преступностью, защиты прав и свобод граждан, а также оптимизация работы следственных подразделений правоохранительных органов.

Так, документом внесены поправки в УПК, согласно которым:

— следователю предоставлено право давать органу дознания письменные поручения о производстве выемки на основании постановления следственного судьи, а органу дознания право осуществлять допрос в рамках доследственной проверки в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 153 указанного кодекса;

— если в полученном заявлении, сообщении имеются сведения о правонарушении, следователь, прокурор обязан направить копию материалов на рассмотрение в порядке, установленном Кодексом о правонарушениях, или в дисциплинарном порядке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313477/
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