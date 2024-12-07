Садыр Жапаров призвал мир работать над сокращением выбросов от самолетов

Президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook опубликовал пост с призывом к мировому сообществу, особенно к богатым странам, которые переводят триллионы долларов на сохранение климата, заниматься не только озеленением, но и работать над сокращением выбросов токсичных отходов от самолетов.

«Кроме того, огромные, практически неисчислимые средства тратятся на войны и вооруженные конфликты. Эти ресурсы можно было бы направить на минимизацию негативного воздействия самолетов на природу. Я считаю, что государства-производители самолетов совместно с мировым климатическим фондом должны работать над расширением возможностей перехода на альтернативные варианты, например, использование энергии солнца или электрических аккумуляторов вместо авиакеросина», — написал он.

Глава государства пояснил, что, возвращаясь из Кореи на самолете, увидел, как из летевшего рядом лайнера выбрасывались остатки керосина. И черный дым оседал на вершинах гор и ледниках.

«Многие страны прилагают усилия: высаживают деревья, вводят ограничения на использование старых автомобилей. Например, только мы ежегодно высаживаем семь-восемь миллионов саженцев в горных районах. Однако без кардинального сокращения вредных выбросов самолетов эти усилия будут недостаточно эффективны», — написал Садыр Жапаров.

В своем посте он привел данные мирового сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, согласно которым 19 июля 2023 года в течение суток самолеты совершили 253 тысячи 328 взлетов. А 19 июля 2024-го — уже 275 тысяч 690 взлетов, что на 22 тысячи 362 больше, чем годом ранее.

«Пример: на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре мы летали на Airbus A320 (один из самых распространенных средних самолетов в мире). Заправлено 88 тонн 459 килограммов авиатоплива, из которых израсходовано 70 тонн 763 килограмма. Общая дистанция пути туда и обратно составила 22 тысячи 948 километров, а продолжительность полета — 28 часов 23 минуты. За это время в атмосферу выброшено 3 тонны 323 килограмма углекислого газа (CO2). Теперь представьте, только один самолет за чуть более суток выбрасывает около 3,5 тонны вредных веществ в атмосферу. А если ежедневно по всему миру взлетает около 200 тысяч самолетов, какое огромное количество углекислого газа оказывается в воздухе?» — говорится в посте президента.

Он добавил, что по всему миру в прошлом году продано 312 миллионов тонн авиатоплива, а в этом — уже 335 миллионов тонн.