Завершилась дипмиссия посла КНР. Ду Дэвэнь принял Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь в связи с завершением ее дипломатической миссии в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров выразил признательность послу за значительный вклад в развитие кыргызско-китайских отношений, отметив высокий уровень взаимодействия, достигнутый за последние годы.

«Президент подчеркнул, что в период миссии Ду Дэвэнь сотрудничество между государствами вышло на новый уровень стратегического партнерства. Состоялся ряд важных визитов на высшем и высоком уровнях. Глава государства отметил особую значимость совместных инфраструктурных проектов, таких как предстоящий запуск строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, открытие КПП «Бедель», строительство альтернативной дороги Север — Юг и «Моста кыргызско-китайской дружбы», а также модернизация нефтеперерабатывающего завода «Джунда». Он подчеркнул значительный рост товарооборота между странами, а также выразил благодарность китайской стороне за предоставляемую грантовую помощь, позволившую реализовать ряд важных проектов в КР», — говорится в сообщении.