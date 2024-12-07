Минсельхоз: С 1 гектара облепихи можно заработать 4 миллиона сомов

С 1 гектара облепихи можно получить 20 тонн урожая. Средняя стоимость килограмма составляет 200 сомов. В год с 1 гектара облепихи можно заработать 4 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, на базе плодово-ягодного питомника в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области организованы демонстративные участки экспортно ориентированных сортов облепихи.

Отмечается, что на 1 гектаре высадили 2 тысячи 300 саженцев. На третий год урожайность составила 0,5-1 килограмм с одного куста, на пятый год — 2,5-3 килограмма. На шестой год наступает период полного плодоношения, урожайность составила 10-12 килограммов с одного куста.

Добавим, затраты на посадку 1 гектара облепихи составили 10 миллионов сомов.