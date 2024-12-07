22:23
USD 86.80
EUR 91.85
RUB 0.85
Власть

Минсельхоз: С 1 гектара облепихи можно заработать 4 миллиона сомов

С 1 гектара облепихи можно получить 20 тонн урожая. Средняя стоимость килограмма составляет 200 сомов. В год с 1 гектара облепихи можно заработать 4 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, на базе плодово-ягодного питомника в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области организованы демонстративные участки экспортно ориентированных сортов облепихи.

Отмечается, что на 1 гектаре высадили 2 тысячи 300 саженцев. На третий год урожайность составила 0,5-1 килограмм с одного куста, на пятый год — 2,5-3 килограмма. На шестой год наступает период полного плодоношения, урожайность составила 10-12 килограммов с одного куста.

Добавим, затраты на посадку 1 гектара облепихи составили 10 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313456/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызский мед планируют включить в реестр Европейского союза в начале 2025 года
Итоги финансирования Минсельхоза за десять месяцев 2024 года
В Бишкеке пройдут ярмарки сельхозпродукции
В Кыргызстане внедряют государственную информационную систему PhytoKG
Резать скот на продажу в убойном цехе. Депутаты ЖК не одобрили законопроект
Новую специальную технику получило Министерство сельского хозяйства
Бакыт Торобаев: За выброшенную шкуру животного будут отвечать акимы
Камчыбека Ташиева просят проверить реализацию проектов по водоснабжению
Желающие экспортировать картофель могут обратиться в Минсельхоз
За незаконный ввоз скота из Узбекистана оштрафовали чиновников
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия
За&nbsp;10&nbsp;лет превратят Бишкек в&nbsp;коробку. Депутат о&nbsp;сносе исторических объектов За 10 лет превратят Бишкек в коробку. Депутат о сносе исторических объектов
Местные власти не&nbsp;хотят принимать помощь арабских благотворителей&nbsp;&mdash; депутат Местные власти не хотят принимать помощь арабских благотворителей — депутат
Камчыбек Ташиев сообщил о&nbsp;задержании таможенников и&nbsp;инспекторов Счетной палаты Камчыбек Ташиев сообщил о задержании таможенников и инспекторов Счетной палаты
Бизнес
Экономичных интернет-пакетов в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! стало больше&nbsp;&mdash; выбирайте удобный Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
MBANK и&nbsp;MBusiness наградили новых победителей акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
7 декабря, суббота
22:09
Минсельхоз: С 1 гектара облепихи можно заработать 4 миллиона сомов Минсельхоз: С 1 гектара облепихи можно заработать 4 мил...
21:19
В Уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения. Что поменялось?
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 декабря: снег
20:26
Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и в личной жизни
19:57
«Быть мужчиной в Центральной Азии»: книга историй о многодетных отцах