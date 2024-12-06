В Румынии аннулировали результаты президентских выборов

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, состоявшихся 24 ноября 2024 года, ссылаясь на доказательства вмешательства России в избирательный процесс. Об этом пишет Financial Times.

Суд постановил, что весь избирательный процесс должен быть повторен, а правительство обязано установить новую дату выборов.

По данным западных СМИ, причиной послужило российское вмешательство в избирательный процесс, которое подтвердили обнародованные президентом Румынии Клаусом Йоханнисом данные разведки. Утверждается, что Россия использовала тысячи аккаунтов в соцсетях TikTok и Telegram для продвижения ультраправого пророссийского кандидата Кэлина Георджеску.

Несмотря на низкий предвыборный рейтинг, Георджеску неожиданно стал лидером первого тура президентских выборов и уже готовился к дальнейшему противостоянию с Еленой Ласкони из либеральной партии «Союз спасения Румынии», занявшей второе место.