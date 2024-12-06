В Узгене открыли объездную дорогу: президент о значении проекта

Сегодня, 6 декабря, президент Садыр Жапаров во время рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия объездной дороги в Узгенском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Проект был начат в январе этого года и завершен за 11 месяцев. Новая дорога включает два крупных моста: длиной 197 метров через реку Кара-Дарыю и 77 метров через реку Жазы. Кроме того, для удобства местных жителей построены подземные переходы для скота и пешеходов, а также подъездные дороги к населенным пунктам.

Глава государства отметил, что строительство дороги не только снижает транспортную нагрузку на Узген, но и упрощает логистику, сокращает время в пути и уменьшает риск ДТП. «Вопрос пробок на дороге, проходящей через Узген, неоднократно поднимался на Народных курултаях. Реализация этого проекта — наш ответ на запросы жителей», — сказал он.

Первые проекты по принципу ГЧП

Садыр Жапаров подчеркнул, что объездная дорога в Узгене стала первым дорожным проектом, реализованным по модели государственно-частного партнерства. Президент призвал внутренних инвесторов активнее участвовать в подобных проектах, пообещав поддержку и предоставление земельных участков для строительства. При этом, если внутренние предприниматели не проявят интерес, государство привлечет иностранных инвесторов.

Новые дороги и инфраструктурные планы

Президент рассказал о строительстве новых дорог, которые улучшат транспортное сообщение в стране. Среди ключевых проектов: альтернативная дорога Суусамыр — Арал (115 километров), автодорога Алматы — Кемин — Иссык-Куль (150 километров), объездные дороги Бишкек — Кемин (105 километров), Ош (35 километров) и Ноокат (12 километров). Также разрабатывается маршрут через Токтогульское водохранилище, который сократит путь на 80 километров, и альтернативный тоннель на Тоо-Ашуу, проходящий на 1 тысячу метров ниже текущего.

Особое внимание уделяется строительству 27-километровой платной дороги из Бишкека к аэропорту «Манас», что значительно ускорит поездки.

Садыр Жапаров подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры — это важный фактор экономического роста и повышения транспортных возможностей регионов. Он напомнил, что дорога север — юг почти завершена, а новый тоннель будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время.

Поддержка инвестиций и стабильность

Президент отметил, что в последние три года в Кыргызстане наблюдается политическая и социальная стабильность, что привлекает инвесторов. По его словам, за этот период в страну поступило более $5 миллиардов прямых и косвенных иностранных инвестиций.

«Мы создаем условия для наших бизнесменов. Например, Омурбек Бабанов инвестирует более $70 миллионов в развитие инфраструктурных и коммерческих объектов. Другим предпринимателям выделены участки на побережье Иссык-Куля для строительства отелей и пансионатов», — сообщил Садыр Жапаров.

Президент акцентировал внимание на необходимости честного и конструктивного подхода со стороны СМИ, отметив, что ложные обвинения отпугивают как иностранных, так и внутренних инвесторов.

Железная дорога и долгосрочные перспективы

В завершение Садыр Жапаров сообщил, что в конце декабря планируется закладка «капсулы времени» для международной железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Этот проект укрепит международные торговые связи и станет важным шагом в развитии экономики страны.

Глава государства выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве объездной дороги в Узгенском районе, и отметил, что развитие дорожной инфраструктуры остается приоритетной задачей для Кыргызстана.