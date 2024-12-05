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Власть

Садыр Жапаров против введения НДС для стройотрасли — торага парламента

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев во время рассмотрения законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения» выступил против введения налога на добавленную стоимость в 12 процентов для строительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Нурланбек Шакиев отметил, что перед заседанием Жогорку Кенеша обсудил вопрос с президентом страны, и оказалось, что Садыр Жапаров тоже против введения этого налога.

«Соответствующие руководители кабинета министров не предоставили главе государства необходимую информацию по проекту закона. Он также против введения налога на добавленную стоимость для строительной отрасли. В республике реализовываются ипотечные программы в целях обеспечения граждан жильем, введение НДС в строительной сфере приведет к повышению стоимости жилья, создаст проблемы для населения», — цитирует пресс-служба торага. 

Спикер сказал, что депутаты поддержат законопроект, но отметил необходимость убрать из него норму о введении налога на добавленную стоимость для строительной отрасли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313230/
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