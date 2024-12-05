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Власть

Депутат предложил проверить всех чиновников на предмет незаконного обогащения

На заседании Жогорку Кенеша депутат Алишер Козуев предложил главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву проверить всех чиновников на предмет незаконного обогащения.

Он отметил, что некоторые государственные служащие превратили свою работу в бизнес.

«Предлагаю проверить, как человек, находясь на госслужбе, разбогател. У них нет своего дела, они не платили налоги. Но люди ведь видят их состояние, и сколько бы они не оправдывались и не делали вид, что помогают простому народу... Предлагаю проверить руководителей», — сказал Алишер Козуев.

Камчыбек Ташиев ответил, что спецслужбы проверяют только тех, кто попались с поличным.

«Действительно, есть люди, проработавшие всю жизнь на госслужбе, но у них есть бизнесы, живут в хороших домах, ездят на лучших авто. Живут красиво. Но мы их не проверяем. Если этот чиновник попадется по факту коррупции, то проверка пойдет дальше. Предъявим незаконное обогащение», — сказал Камчыбек Ташиев.

Что греха таить, можно каждого чиновника проверить. Но нам скандал в обществе сейчас не нужен.

Камчыбек Ташиев

Отметим, сегодня глава ГКНБ презентовал депутатам в первом чтении законопроект об отмене штрафов за коррупцию. Народные избранники одобрили проект закона в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313212/
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Депутат предложил проверить всех чиновников на предмет незаконного обогащения