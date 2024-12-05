Штрафы за оскорбления в СМИ. Депутаты одобрили законопроект во втором чтении

Жогорку Кенеш во втором чтении поддержал законопроект о штрафах за клевету и оскорбления в интернете и СМИ.

За проголосовал 61 депутат, против — 6. Инициативу кабмина не поддержали депутаты Эльдар Абакиров, Жанар Акаев, Чингиз Айдарбеков, Сейидбек Атамбаев, Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что 20 тысяч сомов штрафа для физлиц и 65 тысяч сомов для юрлиц — это много.

«Это налог на слово. Чем искать в интернете кто что сказал, кто про кого подумал плохое, лучше искать тех, кто бьет детей в детских садах, преступников, других нарушителей закона. Есть чем заниматься правоохранительным органам и в целом государству», — сказал нардеп.

Его коллега Эльвира Сурабалдиева попросила отозвать законопроект.

Фото Дастана Бекешева

Напомним, кабмин предлагает в Кодекс о правонарушениях ввести статью 107-1 «Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете» и штраф в 100 тысяч сомов для физлиц и 200 тысяч — для юрлиц.

После длительных обсуждений депутаты снизили штраф для физических лиц до 20 тысяч сомов, для юридических — до 65 тысяч. Предложением парламентариев также полномочия по реализации закона переданы правоохранительным органам, а не Минкультуры.