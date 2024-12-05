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Власть

Камчыбек Ташиев рассказал, за что наказывают журналистов

На заседании парламента депутат Эльдар Абакиров рассказал, что журналисты помогают раскрывать коррупционные преступления.

Комментируя его высказывания, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане есть свобода слова и каждый вправе писать то, что захочет.

«Но в последние годы мы от них требуем, чтобы не сеяли смуту в государстве ложными материалами. Таких мы должны наказывать. Только тогда в стране будет мир. Я видел, что Болот Темиров выпустил очередное расследование о том, что якобы президент продал земли вьетнамцам, китайцам. Разве можно считать его журналистом? Мы год бегали, чтобы привезти этих вьетнамцев в Кыргызстан. Чтобы привлечь инвестиции. Две недели назад мне позвонил мэр Айбек Джунушалиев радостно и сообщил, что вьетнамцы перевели деньги. Речь была о миллиардах, забыл точную сумму. Эти деньги президент не положил себе в карман, они поступили в госорганы. Мы привлекаем инвестиции, а он говорит продали. Он не журналист, а сеятель смуты. Пусть журналисты пишут что хотят, но не должны сеять раздор», — сказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, в расследовании Temirov LIVE говорилось о двух компаниях, купивших имущественный комплекс «Ипподром «Ак-Кула». По данным журналиста, фирмы принадлежат супружеской паре из Вьетнама.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313201/
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