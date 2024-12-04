Сыну можно и мне? Обвинения по делу Дональда Трампа и порнозвезды просят снять

Адвокаты вновь избранного президента США Дональда Трампа попросили отклонить обвинение по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дениэлс. Они сослались на указ о помиловании сына пока действующего лидера страны Хантера Байдена, сообщает NBC News.
Защита Дональда Трампа считает, что он был несправедливо преследуем прокурорами. Первые страницы заявления адвокатов «в значительной степени» опираются на документ о помиловании Хантера Байдена, в котором действующий глава государства называет преследование своего сына политическим.
Адвокаты считают, что окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг занимался «именно тем типом политического театра», который осудил Джо Байден. Защита избранного президента также упоминает ложные показания ключевого свидетеля и победу Трампа на выборах в качестве аргументов в пользу отклонения обвинений.
В апреле 2024 года в Нью-Йорке начался судебный процесс над Дональдом Трампом по делу о платеже в размере $130 тысяч порнозвезде Сторми Дениэлс. Трамп стал первым в истории президентом США, представшим перед судом по уголовному делу. Его обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе $130 тысяч в преддверии президентских выборов 2016-го, на которых одержал победу.
Напомним, лидер США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который признан виновным и ожидал приговоров по двум уголовным делам. «С первого дня в этой должности я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал слово, даже когда видел, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют», — сказал он.
В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным в том, что он при покупке оружия скрыл тот факт, что был наркоманом. Байден-младший стал первым в истории США сыном действующего президента, признанным виновным в преступлении.
В сентябре Хантер Байден сам признал вину в другом деле — об уклонении от налогов.
В заявлении Джо Байден утверждает, что суды над его сыном оказались «заражены политикой» и потому закончились неправосудными решениями.
«Когда я на этих выходных принял это решение, откладывать его исполнение больше не имело смысла. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению», — говорилось в заявлении отца, помиловавшего своего сына.