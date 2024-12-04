Сыну можно и мне? Обвинения по делу Дональда Трампа и порнозвезды просят снять

Адвокаты вновь избранного президента США Дональда Трампа попросили отклонить обвинение по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дениэлс. Они сослались на указ о помиловании сына пока действующего лидера страны Хантера Байдена, сообщает NBC News.

Фото СМИ. В апреле начался судебный процесс над Дональдом Трампом по делу о платеже в размере $130 тысяч порнозвезде Сторми Дениэлс

Защита Дональда Трампа считает, что он был несправедливо преследуем прокурорами. Первые страницы заявления адвокатов «в значительной степени» опираются на документ о помиловании Хантера Байдена, в котором действующий глава государства называет преследование своего сына политическим.

Адвокаты считают, что окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг занимался «именно тем типом политического театра», который осудил Джо Байден. Защита избранного президента также упоминает ложные показания ключевого свидетеля и победу Трампа на выборах в качестве аргументов в пользу отклонения обвинений.

В апреле 2024 года в Нью-Йорке начался судебный процесс над Дональдом Трампом по делу о платеже в размере $130 тысяч порнозвезде Сторми Дениэлс. Трамп стал первым в истории президентом США, представшим перед судом по уголовному делу. Его обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе $130 тысяч в преддверии президентских выборов 2016-го, на которых одержал победу.

Напомним, лидер США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который признан виновным и ожидал приговоров по двум уголовным делам. «С первого дня в этой должности я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал слово, даже когда видел, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют», — сказал он.

В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным в том, что он при покупке оружия скрыл тот факт, что был наркоманом. Байден-младший стал первым в истории США сыном действующего президента, признанным виновным в преступлении.

В сентябре Хантер Байден сам признал вину в другом деле — об уклонении от налогов.

В заявлении Джо Байден утверждает, что суды над его сыном оказались «заражены политикой» и потому закончились неправосудными решениями.

«Когда я на этих выходных принял это решение, откладывать его исполнение больше не имело смысла. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению», — говорилось в заявлении отца, помиловавшего своего сына.