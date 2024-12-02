10:04
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Власть

Президент США помиловал своего сына Хантера Байдена по двум уголовным делам

Фото BBC. Президент США Джо Байден с сыном Хантером Байденом

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который признан виновным и ожидал приговоров по двум уголовным делам. Об этом пишет BBC. 

«С первого дня в этой должности я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал слово, даже когда видел, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют», — цитирует издание заявления Джо Байдена.

Еще в сентябре и сам Байден, и его пресс-секретарь заверяли, что он не собирается издавать указ о помиловании сына.

В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным в том, что он при покупке оружия скрыл тот факт, что был наркоманом. Байден-младший стал первым в истории США сыном действующего президента, признанным виновным в преступлении.

Затем, в сентябре, Хантер Байден сам признал вину в другом деле — об уклонении от налогов.
В заявлении, обнародованном вечером воскресенья, Джо Байден утверждает, что суды над его сыном оказались «заражены политикой» и потому закончились неправосудными решениями.

«Когда я на этих выходных принял это решение, откладывать его исполнение больше не имело смысла. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению», — говорится в заявлении.

Хантер Байден тоже выступил с заявлением, в котором сказал, что ошибки, которые он совершил, когда был наркоманом, были использованы в политических целях, чтобы публично унизить и опозорить всю семью Байденов.

«Я ни в коем случае не считаю сегодняшний акт милосердия по отношению ко мне чем-то само собой разумеющимся и посвящу жизнь помощи тем, кто все еще болен и страдает», — заявил сын уходящего лидера страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312746/
просмотров: 464
Версия для печати
Материалы по теме
Мать троих детей Мээрим Сейитова учится и работает в одном из лучших вузов США
Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну
Главой Каракольского горкенеша стал сын бывшего министра сельского хозяйства
Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
Хакеры из Китая могли взломать телефоны около 150 американских политиков — CNN
Россия ответит. Владимир Путин выступил с экстренным обращением
США готовы к укреплению сотрудничества с Кыргызстаном в рамках платформы С5+1
Дональд Трамп повторяет за Борисом Ельциным? Аналитик объясняет кадровые решения
Курс о влиянии Бейонсе на современную культуру вводят в Йельском университете
Нет результата. МЧС прекратило активные поиски отца и сына в Джумгальском районе
Популярные новости
Камчыбек Ташиев рассказал о&nbsp;расследовании дел в&nbsp;отношении сотрудников ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ
Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в&nbsp;Россию&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в Россию — Эдиль Байсалов
Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок
К&nbsp;задержанному адвокату Самату Матцакову не&nbsp;пускают защитника К задержанному адвокату Самату Матцакову не пускают защитника
Бизнес
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam: &laquo;Кыргызстандын керемети&raquo;&nbsp;&mdash; стиль, вдохновленный историей Globus и Be Adam: «Кыргызстандын керемети» — стиль, вдохновленный историей
Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с&nbsp;6&nbsp;футбольных полей Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с 6 футбольных полей
Суперэкспресс-кредиты от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; теперь под 15,5 процента Суперэкспресс-кредиты от «Бакай Банка» теперь под 15,5 процента
&laquo;Черная пятница&raquo; с&nbsp;MEGA: максимум выгоды для своих абонентов! «Черная пятница» с MEGA: максимум выгоды для своих абонентов!
2 декабря, понедельник
10:03
На постах «Арал» и «Сосновка» сняли ограничение для большегрузов На постах «Арал» и «Сосновка» сняли ограничение для бол...
10:01
Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Сеул
10:00
Globus и Be Adam: «Кыргызстандын керемети» — стиль, вдохновленный историей
09:49
Нацбанк вводит в обращение золотую коллекционную монету «Айкөл Манас»
09:45
Законопроект об обязательной депортации мигрантов правительство РФ отклонило