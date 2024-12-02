Президент США помиловал своего сына Хантера Байдена по двум уголовным делам

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который признан виновным и ожидал приговоров по двум уголовным делам. Об этом пишет BBC.

«С первого дня в этой должности я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал слово, даже когда видел, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют», — цитирует издание заявления Джо Байдена.

Еще в сентябре и сам Байден, и его пресс-секретарь заверяли, что он не собирается издавать указ о помиловании сына.

В июне присяжные признали Хантера Байдена виновным в том, что он при покупке оружия скрыл тот факт, что был наркоманом. Байден-младший стал первым в истории США сыном действующего президента, признанным виновным в преступлении.

Затем, в сентябре, Хантер Байден сам признал вину в другом деле — об уклонении от налогов.

В заявлении, обнародованном вечером воскресенья, Джо Байден утверждает, что суды над его сыном оказались «заражены политикой» и потому закончились неправосудными решениями.

«Когда я на этих выходных принял это решение, откладывать его исполнение больше не имело смысла. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению», — говорится в заявлении.

Хантер Байден тоже выступил с заявлением, в котором сказал, что ошибки, которые он совершил, когда был наркоманом, были использованы в политических целях, чтобы публично унизить и опозорить всю семью Байденов.

«Я ни в коем случае не считаю сегодняшний акт милосердия по отношению ко мне чем-то само собой разумеющимся и посвящу жизнь помощи тем, кто все еще болен и страдает», — заявил сын уходящего лидера страны.