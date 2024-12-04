Понятие «женское предпринимательство» закрепят в законах Кыргызстана

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект, которым предлагается ввести определение «женское предпринимательство» в Закон «О защите прав предпринимателей».

Авторы законопроекта депутаты Камила Талиева, Эльдар Абакиров, Данияр Толонов, Таалайбек Масабиров, Эльвира Сурабалдиева и Нилуфар Алимжанова. В справке-обосновании они пишут, что женское предпринимательство может являться драйвером роста доли малого и микробизнеса в валовом продукте страны и мировой опыт это подтверждает.

«В 2020 году уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 43 процента, в то время как уровень участия мужчин в составе рабочей силы — 70,9 процента. В городах уровень участия женщин составляет 46,8 процента, а в сельской местности — 40,6 процента. Среди экономически неактивного населения доля женщин составляет 69 процентов. При этом из общего числа лиц, ведущих домашнее хозяйство, 97 процентов составляют женщины», — говорится в справке-обосновании.

По мнению депутатов, наличие такого определения позволит идентифицировать женщин-предпринимательниц как потенциальных получателей государственной поддержки. Признание на законодательном уровне женщин-предпринимательниц как особой категории субъектов малого и среднего предпринимательства может стать необходимым условием стимулирования женщин, вовлечения их в бизнес, повышения их участия в экономике страны, а также одним из факторов обеспечение экономической стабильности и увеличения благосостояния не только семей, но и всего общества в целом.