В законодательство предложили ввести определение «женское предпринимательство»

Ввести законодательное определение «женское предпринимательство» предложили депутаты Жогорку Кенеша Камила Талиева и Эльдар Абакиров. Соответствующие поправки в Закон «О защите прав предпринимателей» они вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в Кыргызстане женщины составляют половину населения, но их вклад в экономику страны существенно ниже. По оценкам МВФ это приводит к потере до 27 процентов ВВП на душу населения. Занятие предпринимательской деятельностью и традиционным бизнесом для кыргызстанок носит преимущественно вынужденный характер, так как в основном доход является способом повышения уровня жизни членов семьи, особенно детей.

«Как показывает жизненная практика, уровень доходов от малого предпринимательства фактически не превышает официально установленного прожиточного минимума, что, к сожалению, не оставляет дополнительных средств для дальнейшего развития бизнеса. Данные свидетельствуют, что женщины-предприниматели, имеющие более широкий доступ к активам и способные самостоятельно принимать решения относительно использования своих доходов, также могут повлиять на снижение уровня бедности», — отмечают авторы законопроекта.

По их словам, женское предпринимательство по праву может являться драйвером роста доли малого и микробизнеса в валовом продукте страны, и мировой опыт это подтверждает. Все большее число исследований демонстрирует положительную связь между участием женщин на рынке труда и ростом ВВП.

«В 2020 году уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 43 процента, в то время как уровень участия мужчин в составе рабочей силы — 70,9 процента. В городах уровень участия женщин составляет 46,8 процента, а в сельской местности — 40,6 процента. Среди экономически неактивного населения доля женщин составляет 69 процентов. При этом из общего числа лиц, ведущих домашнее хозяйство, 97 процентов составляют женщины», — приводят статистику депутаты

Депутаты добавляют, что Национальная программа развития до 2026 года в числе приоритетных направлений обозначила содействие экономической активности женщин и поставила задачу разработки специальной программы женского предпринимательства.

Постановлением кабмина утверждена первая в стране Программа по поддержке и развитию женского предпринимательства на 2022-2026 годы.

Основные направления в госпрограмме — доступ женщин к информации о предпринимательстве, финансам и финансовым продуктам, развитие предпринимательских навыков и усиление бизнес-ассоциаций.

Опыт многих стран показывает важность государственной поддержки женского предпринимательства, а для этого в стране должно быть принято единообразное толкование термина «женское предпринимательство».

«Учитывая специфику Кыргызстана, предлагается внести в статью 2 Закона «О защите прав предпринимателей» следующую формулировку:

«Женское предпринимательство — предпринимательская деятельность, которая осуществляется следующими субъектами предпринимательства:

— женщина, осуществляющая деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

— юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность и зарегистрированное на территории Кыргызской Республики, в котором женщинам принадлежат не менее 51 процента акций или долей участия, и в которых не менее 51 процента штатных сотрудников составляют женщины», — говорится в справке-обосновании.

Депутаты считают, что наличие данного определения позволит идентифицировать женщин-предпринимательниц как потенциальных получателей государственной поддержки. Признание на законодательном уровне женщин-предпринимательниц как особой категории субъектов малого и среднего предпринимательства может стать необходимым условием стимулирования женщин к предпринимательской деятельности, их вовлечения в бизнес, повышения их участия в экономике страны, а также одним из факторов обеспечения экономической стабильности и увеличения благосостояния не только семей, но и всего общества в целом.