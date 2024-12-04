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Власть

В ЖК предлагают отказаться от услуг компании, регистрирующей телефоны

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев предложил отказаться от услуг частной компании, занимающейся регистрацией мобильных телефонов, и сделать так, чтобы это делала государственная компания.

Он пояснил, что предприниматели сталкиваются с трудностями при регистрации контрольно-кассовых машин, а этим занимается та же компания, которая регистрирует мобильники.

«Предприниматели готовы платить налоги, они купили ККМ, но не могут зарегистрировать их. А завтра к ним придут налоговые органы с вопросом, почему не используются ККМ», — сказал Бекешев.

Он отметил, что эта иностранная компания не рассматривает жалобы и заявления от пользователей.

«Это неизвестная компания, ее владелец находится за рубежом. Мы не знаем, кто здесь его «крыша». Адреса тоже не знаем. Невозможно найти компанию», — добавил парламентарий.

Напомним, 3 декабря сотрудники ГКНБ провели обыск и изъяли у продавцов ЦУМа незарегистрированные телефоны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313069/
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