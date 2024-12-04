В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия

МВД разработало поправки в Закон «Об органах внутренних дел» и просит наделить сотрудников милиции дополнительными полномочиями. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Необходимость законопроекта обусловлена ростом количества правонарушений в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, пояснили в ведомстве.

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«На сегодня в стране повысилось число лиц, злоупотребляющих алкогольными, наркотическими или иными токсическими веществами, которые своими действиями или бездействием нарушают общественный порядок, тем самым ухудшают общий вид КР для населения и туристов, приехавших из других государств», — добавили в МВД.

В справке-обосновании также утверждается, что, «кроме этого, чрезмерное злоупотребление алкогольными, наркотическими или иными токсическими веществами может вызвать утрату способности самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде, опасно для здоровья человека в зимнее время».

«Человек в состоянии сильного алкогольного опьянения часто нуждается в помощи и снятии интоксикации. Так как в холодное время суток человек засыпает на улице и получает обморожение конечностей, инвалидность или может вызвать летальный исход, если не оказать первую медицинскую помощь.

Основной задачей органов внутренних дел является обеспечение общественного порядка, безопасности личности и общества. Сотрудники ОВД наделены полномочием задерживать и доставлять граждан, совершивших правонарушение или преступление. Однако в законе об органах внутренних дел не предусмотрена правовая часть, где работники милиции имеют право доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в общественных местах, в медицинские/специализированные организации в целях обеспечения общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц», — отмечается в обосновании.

В МВД хотят, чтобы закон разрешал милиционерам доставлять нетрезвых граждан в медицинские организации.