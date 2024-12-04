13:05
USD 86.80
EUR 91.36
RUB 0.81
Власть

В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия

МВД разработало поправки в Закон «Об органах внутренних дел» и просит наделить сотрудников милиции дополнительными полномочиями. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Необходимость законопроекта обусловлена ростом количества правонарушений в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, пояснили в ведомстве.

BBC Radio
Фото BBC Radio

«На сегодня в стране повысилось число лиц, злоупотребляющих алкогольными, наркотическими или иными токсическими веществами, которые своими действиями или бездействием нарушают общественный порядок, тем самым ухудшают общий вид КР для населения и туристов, приехавших из других государств», — добавили в МВД.

В справке-обосновании также утверждается, что, «кроме этого, чрезмерное злоупотребление алкогольными, наркотическими или иными токсическими веществами может вызвать утрату способности самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде, опасно для здоровья человека в зимнее время».

«Человек в состоянии сильного алкогольного опьянения часто нуждается в помощи и снятии интоксикации. Так как в холодное время суток человек засыпает на улице и получает обморожение конечностей, инвалидность или может вызвать летальный исход, если не оказать первую медицинскую помощь.

Основной задачей органов внутренних дел является обеспечение общественного порядка, безопасности личности и общества. Сотрудники ОВД наделены полномочием задерживать и доставлять граждан, совершивших правонарушение или преступление. Однако в законе об органах внутренних дел не предусмотрена правовая часть, где работники милиции имеют право доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в общественных местах, в медицинские/специализированные организации в целях обеспечения общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц», — отмечается в обосновании.

В МВД хотят, чтобы закон разрешал милиционерам доставлять нетрезвых граждан в медицинские организации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313067/
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы
Спецслужбы задержали подполковника при получении взятки в Араванском районе
В аэропорту ОАЭ задержан 31 гражданин Узбекистана
За ними следили с дрона. В Чуйской области задержаны наркоторговцы
К задержанному адвокату Самату Матцакову не пускают защитника
В Чуйской области задержан мужчина со спайсом почти на 9 миллионов сомов
Адвоката Самата Матцакова, защищавшего журналистов, задержали
ДТП с пьяной женщиной в Лебединовке. Авто оказалось угнанным у милиционера
Знал слабые места. Милиция задержала подозреваемого в кражах из терминалов
Водитель легковушки, протаранивший автобус в Бишкеке, был пьян
Популярные новости
Законопроект об&nbsp;обязательной депортации мигрантов правительство&nbsp;РФ отклонило Законопроект об обязательной депортации мигрантов правительство РФ отклонило
За&nbsp;10&nbsp;лет превратят Бишкек в&nbsp;коробку. Депутат о&nbsp;сносе исторических объектов За 10 лет превратят Бишкек в коробку. Депутат о сносе исторических объектов
Камчыбек Ташиев призвал объяснять иностранцам происхождение слова &laquo;кыргыз&raquo; Камчыбек Ташиев призвал объяснять иностранцам происхождение слова «кыргыз»
Получаете зарплату, но&nbsp;работы ноль. Депутат раскритиковал сотрудников Госстраха Получаете зарплату, но работы ноль. Депутат раскритиковал сотрудников Госстраха
Бизнес
Установите POS-терминал &laquo;Бакай Банка&raquo;: всего 1&nbsp;процент по&nbsp;карточным операциям Установите POS-терминал «Бакай Банка»: всего 1 процент по карточным операциям
Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов &laquo;Элдик Банка&raquo; Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка»
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
4 декабря, среда
13:00
Синоптики рассказали, когда в Бишкеке будет снег. Прогноз погоды на 5-8 декабря Синоптики рассказали, когда в Бишкеке будет снег. Прогн...
12:47
Гендерный вопрос. Спикер парламента предложил отменить квоты женщинам на выборах
12:42
В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия
12:40
Установите POS-терминал «Бакай Банка»: всего 1 процент по карточным операциям
12:29
В ЖК предлагают отказаться от услуг компании, регистрирующей телефоны