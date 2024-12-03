Китай ответил на угрозы Дональда Трампа в адрес БРИКС в случае отказа от доллара

Китай ответил на угрозы вновь избранного президента США Дональда Трампа в адрес БРИКС в случае отказа от доллара.

КНР продолжит укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил на брифинге официальный представитель МИД страны Линь Цзянь, комментируя угрозы Дональда Трампа о введении стопроцентной пошлины для всех стран — участниц БРИКС.

Напомним, ранее Трамп пригрозил странам БРИКС. «Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся с 100-процентными пошлинами», — заявлял он.

«Китай готов продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — сказал Линь Цзянь журналистам.

Он подчеркнул, что страны БРИКС выступают за открытость, инклюзивность, взаимовыгодное сотрудничество, а также не участвуют в блоковой конфронтации и не нацеливаются на третьи стороны.

БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Роль председателя БРИКС играет государство-участник в течение календарного года на ротационной основе.

С 2009 года главы государств БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах в председательствующей стране.