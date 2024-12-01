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Власть

Трамп грозит странам БРИКС пошлинами в 100 процентов в случае отказа от доллара

Вновь избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам, входящим в БРИКС, стопроцентными тарифами, если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся с 100-процентными пошлинами», — говорится в сообщении Дональда Трампа.

Он также пригрозил этим государствам ограничением торговли с США за отказ от доллара.

Ранее журналисты писали, что советники Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать американский доллар в своей внешней торговле. Эти меры могут включать экспортный контроль, обвинения в валютной манипуляции и введение тарифов.

До этого Трамп выражал свое негодование по поводу решений других стран отказаться от доллара. В интервью CNBC в марте он заявил, что не допустил бы ухода стран от доллара, сравнивая это с «поражением в революционной войне» и считая, что это нанесет ущерб США.

БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Роль председателя БРИКС играет государство-участник в течение календарного года на ротационной основе.

С 2009 года главы государств БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах в председательствующей стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312734/
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