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Власть

За 10 лет превратят Бишкек в коробку. Депутат о сносе исторических объектов

На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Исхак Масалиев предложил коллегам заслушать отчет госорганов по разрушению исторических объектов.

Нардеп напомнил, что недавно власти приняли решение снести здание Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице.

«Это историческое здание. Сейчас один чиновник говорит, что оно будет снесено и на его месте построят что-то. Надо прекратить разрушать. Никто не говорит о восстановлении. Нужно их реконструировать. Мы не увидим пользы от возведения белокаменных коробок. По моему мнению, нужно сохранить ВДНХ и проводить там выставки», — сказал Исхак Масалиев.

Народный избранник также напомнил о сносе типографии «Эркин-Тоо» на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Киевской.

«Если мы сейчас не уделим этому внимания, то за 10 лет мы потеряем город. Он станет коробкой. Сейчас глава Госстроя пиарится на заявлениях о сносе старых жилых объектов. Но он поторопился. Обычно жильцам сначала предоставляют квартиры и потом только разрушают», — поделился мнением Исхак Масалиев.

Депутат также обратил внимание замглавы Госстроя Талантбека Иманакун уулу на некачественную реставрацию здания Верховного суда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312982/
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