09:59
USD 86.79
EUR 90.83
RUB 0.84
Общество

Снести в Бишкеке хрущевки и сталинки намерен глава Госстроя Нурдан Орунтаев

Снести в Бишкеке хрущевки и сталинки намерен глава Госстроя Нурдан Орунтаев. Об этом он сообщил в эфире «Биринчи радио».

По словам главы профильного ведомства, старые здания, построенные в советское время, планируется снести. Он объяснил это тем, что в столице остро не хватает земельных участков под строительство.

«Старые дома занимают много места, но квартир в них мало. Если их снести и построить высотки, то жилплощадь увеличится кратно. Это требование времени, это называется реновацией», — сказал Нурдан Орунтаев.

Госстрой также планирует до конца января 2025 года принять меры в отношении незаконно построенных коммерческих объектов. Они возведены с нарушением законодательства и создают неудобства горожанам.

Глава ведомства назвал это вынужденной мерой. Он добавил, что сейчас специальная комиссия определяет количество объектов, которые должны пойти под снос. По итогам будет принято окончательное решение о демонтаже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312224/
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
Владельцам домов на дачных участках в Чуйской области будут выдавать техпаспорта
Глава Госстроя призвал стройкомпании закладывать в свои проекты соцобъекты
С конца ноября учителя, врачи и деятели искусств начнут получать ипотечное жилье
В собственность государства перешли более 1,5 тысячи квартир разных стройфирм
В селе Жаны-Барак завершается строительство 101 дома
За девять месяцев сели разрушили 240 домов, 102 из них стали непригодными
Глава Госстроя Нурдан Орунтаев попросил прощения у депутатов парламента
У жительницы «Алтын-Ордо» судисполнители снесли дом. Она осталась на улице
Какие дома в Бишкеке ГИК передаст гражданам в этом году? Список
Более 71 миллиарда сомов требуется для строительства госипотечных домов
Популярные новости
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Ребенка обижают в&nbsp;школе или есть вопросы об&nbsp;учебе? Куда в&nbsp;этих случаях звонить Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе? Куда в этих случаях звонить
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Переводы без комиссий на&nbsp;все банки Кыргызстана «Элдик Банк»: Переводы без комиссий на все банки Кыргызстана
Переводы без комиссии в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; экономьте на&nbsp;каждом переводе! Переводы без комиссии в MegaPay — экономьте на каждом переводе!
MBANK обнулил комиссию на&nbsp;все переводы внутри страны MBANK обнулил комиссию на все переводы внутри страны
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
26 ноября, вторник
09:42
Снести в Бишкеке хрущевки и сталинки намерен глава Госстроя Нурдан Орунтаев Снести в Бишкеке хрущевки и сталинки намерен глава Госс...
09:37
Дайыр Орунбеков рассказал, за что задержали трех судей в Джалал-Абаде
09:22
Рубль продолжает дешеветь, остальные валюты подорожали по отношению к сому
09:16
Дональд Трамп намерен запретить трансгендерным военным служить в армии США
09:14
Скончался доктор медицинских наук, Герой Кыргызстана Эрнст Акрамов