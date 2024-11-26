Снести в Бишкеке хрущевки и сталинки намерен глава Госстроя Нурдан Орунтаев. Об этом он сообщил в эфире «Биринчи радио».

По словам главы профильного ведомства, старые здания, построенные в советское время, планируется снести. Он объяснил это тем, что в столице остро не хватает земельных участков под строительство.

«Старые дома занимают много места, но квартир в них мало. Если их снести и построить высотки, то жилплощадь увеличится кратно. Это требование времени, это называется реновацией», — сказал Нурдан Орунтаев.

Госстрой также планирует до конца января 2025 года принять меры в отношении незаконно построенных коммерческих объектов. Они возведены с нарушением законодательства и создают неудобства горожанам.

Глава ведомства назвал это вынужденной мерой. Он добавил, что сейчас специальная комиссия определяет количество объектов, которые должны пойти под снос. По итогам будет принято окончательное решение о демонтаже.