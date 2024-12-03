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Власть

Кабмин продолжает переименовывать села с русскими названиями по стране

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутаты одобрили законопроект о переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областей Кыргызской Республики во втором и третьем чтениях.

Инициатор документа — кабинет министров.

Законопроектом предлагается переименовать:

  • село Таштак айыльного аймака Ак-Джол Аксыйского района в село Малкалды;
  • село Параканда айыльного аймака Э.Алиев Ноокенского района Джалал-Абадской области в село Баракелде;
  • село Большевик айыльного аймака Ормон-Хан Кочкорского района Нарынской области в село Баялы Исакеев;
  • село Ынтымак айыльного аймака Акназаров Бакай-Атинского района в село Шадыкан;
  • село Новодонецкое айыльного аймака Кыргызстан Манасского района в село Айтматов;
  • село Козучак айыльного аймака Беш-Таш Таласского района в село Жанкороз-Олуя;
  • село Балбал айыльного аймака Беш-Таш Таласского района Таласской области в село Жаныбек Баатыр;
  • село Чон-Арык айыльного аймака Ак-Суу Московского района Чуйской области в село Сыйдалы;
  • село Теплоключенка айыльного аймака Кыдыр-Аке Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области в село Ак-Суу.

Комитет также рассмотрел и одобрил законопроекты о переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей в третьем чтении, об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской и Чуйской областей к категории айыла (села), о присвоении безымянной горной вершине высотой 5 тысяч 576 метров, находящейся в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня, географического названия «Пик Организации Объединенных Наций» во втором чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312956/
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