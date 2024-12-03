Кабмин продолжает переименовывать села с русскими названиями по стране

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутаты одобрили законопроект о переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областей Кыргызской Республики во втором и третьем чтениях.

Инициатор документа — кабинет министров.

Законопроектом предлагается переименовать:

село Таштак айыльного аймака Ак-Джол Аксыйского района в село Малкалды;

село Параканда айыльного аймака Э.Алиев Ноокенского района Джалал-Абадской области в село Баракелде;

село Большевик айыльного аймака Ормон-Хан Кочкорского района Нарынской области в село Баялы Исакеев;

село Ынтымак айыльного аймака Акназаров Бакай-Атинского района в село Шадыкан;

село Новодонецкое айыльного аймака Кыргызстан Манасского района в село Айтматов;

село Козучак айыльного аймака Беш-Таш Таласского района в село Жанкороз-Олуя;

село Балбал айыльного аймака Беш-Таш Таласского района Таласской области в село Жаныбек Баатыр;

село Чон-Арык айыльного аймака Ак-Суу Московского района Чуйской области в село Сыйдалы;

село Теплоключенка айыльного аймака Кыдыр-Аке Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области в село Ак-Суу.

Комитет также рассмотрел и одобрил законопроекты о переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей в третьем чтении, об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской и Чуйской областей к категории айыла (села), о присвоении безымянной горной вершине высотой 5 тысяч 576 метров, находящейся в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня, географического названия «Пик Организации Объединенных Наций» во втором чтении.