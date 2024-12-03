Депутат предлагает провести информационную кампанию по ОСАГО

Депутат Эльдар Абакиров на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству предложил государственным органам провести информационную кампанию по ОСАГО и объяснить населению, зачем он нужен.

Нардеп отметил, что народ не понимает, какую они пользу получают от страхования авто.

«Люди думают, что собранные деньги пойдут на обогащение определенной фирмы. Вы должны на полгода отсрочить наложение штрафов и за это время провести разъяснительные работы», — сказал Эльдар Абакиров.

При этом председатель Госфиннадзора Марат Пирназаров рассказал, что минимальная стоимость ОСАГО составляет 1 тысячу 680 сомов.

«Страховой полис на джипы доходит до 8-9 тысяч сомов. Примерно пять месяцев назад произошла авария. Там погибли четверо-пятеро граждан. Мы выплатили страховку на более 1,3 миллиона сомов. Это потому, что у них был ОСАГО», — сказал он.