Садыр Жапаров пригласил президента Кореи посетить Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках официального визита в Корею провел переговоры с главой республики Юн Сок Елем в расширенном формате.

Фото пресс-службы президента

Обсуждены вопросы поступательного углубления двустороннего сотрудничества между КР и Кореей в сферах, представляющих взаимный интерес.

Юн Сок Ель тепло приветствовал Садыра Жапарова и отметил, что Кыргызстан и Корея после заключения дипломатических отношений в 1992 году развивали близкие и дружеские контакты. Он подчеркнул, что в настоящее время активизируется выход корейских компаний на рынок КР, а также расширяются обмены между гражданами двух стран.

«В условиях активизации обменов и сотрудничества в прошлом году впервые запущено авиасообщение между столицами наших государств. Наше правительство определило стратегическую важность Центральной Азии как моста, объединяющего Европу и Азию. Именно поэтому в июне текущего года представлена первая специальная дипломатическая стратегия K-Silk Road», — заметил Юн Сок Ель и добавил, что Корея, основываясь на данной инициативе, намерена решительно развивать отношения с Кыргызской Республикой, которая является важным партнером в регионе.

Президент Кореи акцентировал внимание на том, что они вместе с Садыром Жапаровым договорились повысить уровень взаимоотношений между странами до всеобъемлющего партнерства. Он выразил надежду на то, что встреча поспособствует дальнейшему построению взаимовыгодного стратегического партнерства между двумя государствами в различных сферах, таких как экономика, окружающая среда, энергетика, цепочки поставок и другие.

Глава государства отметил, что Кыргызстан и Южную Корею объединяют многолетние дружеские и партнерские отношения, которые с каждым годом становятся крепче. Он добавил, что Республика Корея является одним из приоритетных партнеров КР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Садыра Жапарова, отсутствие серьезных разногласий между странами создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках. Он выразил готовность углублять политический диалог, в том числе на уровне глав правительств и парламентов.

Президент подчеркнул возрастающий интерес кыргызской молодежи к корейскому языку и культуре, а также значимость взаимодействия в области образования.

Он пригласил корейскую сторону участвовать в глобальном горном саммите «Бишкек+25» в 2027 году, отметив значимость совместных усилий в борьбе с изменениями климата, и пригласил Юн Сок Еля посетить Кыргызстан с официальным визитом.