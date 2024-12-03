12:31
USD 86.80
EUR 91.17
RUB 0.82
Власть

Садыр Жапаров пригласил президента Кореи посетить Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках официального визита в Корею провел переговоры с главой республики Юн Сок Елем в расширенном формате.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Обсуждены вопросы поступательного углубления двустороннего сотрудничества между КР и Кореей в сферах, представляющих взаимный интерес.

Юн Сок Ель тепло приветствовал Садыра Жапарова и отметил, что Кыргызстан и Корея после заключения дипломатических отношений в 1992 году развивали близкие и дружеские контакты. Он подчеркнул, что в настоящее время активизируется выход корейских компаний на рынок КР, а также расширяются обмены между гражданами двух стран.

«В условиях активизации обменов и сотрудничества в прошлом году впервые запущено авиасообщение между столицами наших государств. Наше правительство определило стратегическую важность Центральной Азии как моста, объединяющего Европу и Азию. Именно поэтому в июне текущего года представлена первая специальная дипломатическая стратегия K-Silk Road», — заметил Юн Сок Ель и добавил, что Корея, основываясь на данной инициативе, намерена решительно развивать отношения с Кыргызской Республикой, которая является важным партнером в регионе.

Президент Кореи акцентировал внимание на том, что они вместе с Садыром Жапаровым договорились повысить уровень взаимоотношений между странами до всеобъемлющего партнерства. Он выразил надежду на то, что встреча поспособствует дальнейшему построению взаимовыгодного стратегического партнерства между двумя государствами в различных сферах, таких как экономика, окружающая среда, энергетика, цепочки поставок и другие.

Глава государства отметил, что Кыргызстан и Южную Корею объединяют многолетние дружеские и партнерские отношения, которые с каждым годом становятся крепче. Он добавил, что Республика Корея является одним из приоритетных партнеров КР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Садыра Жапарова, отсутствие серьезных разногласий между странами создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках. Он выразил готовность углублять политический диалог, в том числе на уровне глав правительств и парламентов.

Президент подчеркнул возрастающий интерес кыргызской молодежи к корейскому языку и культуре, а также значимость взаимодействия в области образования.

Он пригласил корейскую сторону участвовать в глобальном горном саммите «Бишкек+25» в 2027 году, отметив значимость совместных усилий в борьбе с изменениями климата, и пригласил Юн Сок Еля посетить Кыргызстан с официальным визитом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312928/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Сеул
Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну
Сборку электробусов в Кыргызстане обсудили посол и корейские компании
Кыргызстанские артисты покажут музыкальный спектакль «Семетей» в Корее
Кыргызстандыктардын дагы бир тобу Кореяга жумушка жөнөтүлдү
Очередную группу кыргызстанцев отправили на заработки в Корею
Корея возобновила транзит подержанных японских автомобилей в Кыргызстан
Южная Корея заявила о планах КНДР ввести войска в Украину
Садыр Жапаров вылетел в Казахстан. Список официальной делегации
Глава кабмина пригласил корейские компании инвестировать в Кыргызстан
Популярные новости
Законопроект об&nbsp;обязательной депортации мигрантов правительство&nbsp;РФ отклонило Законопроект об обязательной депортации мигрантов правительство РФ отклонило
Камчыбек Ташиев рассказал о&nbsp;расследовании дел в&nbsp;отношении сотрудников ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ
Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в&nbsp;Россию&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в Россию — Эдиль Байсалов
Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
Танцы, розыгрыши, подарки: в&nbsp;Кыргызстане открылся первый &laquo;Доброцен&raquo; Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»
Aviasales.kg представил путеводитель на&nbsp;кыргызском языке &laquo;Келе-кет&raquo; Aviasales.kg представил путеводитель на кыргызском языке «Келе-кет»
3 декабря, вторник
12:26
Долги компаний из Кыргызстана перед контрагентами России выросли в два раза Долги компаний из Кыргызстана перед контрагентами Росси...
12:22
Садыр Жапаров пригласил президента Кореи посетить Кыргызстан
12:16
Ущерб в 29 миллионов сомов причинен из-за незаконной добычи золота в Ала-Буке
12:01
ЕАЭС поддержал предложение Кыргызстана — регистрацию лекарств упростили
11:51
Вы ради страховых компаний работаете? Депутат раскритиковал Минэкономики