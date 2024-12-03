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Власть

Международный день инвалидов: обращение президента к кыргызстанцам

Президент Кыргызской Республики направил обращение в связи с Международным днем инвалидов.

«Сегодня, 3 декабря, — особый день, когда мировое сообщество объединяет усилия для привлечения внимания к проблемам уязвимых слоев населения с ограниченными возможностями здоровья. Для Кыргызстана обеспечение равных прав и возможностей для граждан с особыми потребностями является не просто приоритетом государственной политики, но и вопросом справедливости и достоинства. В этой связи в стране ведется активная работа по расширению возможностей граждан с инвалидностью, их всесторонней поддержке и защите их прав», — говорится в обращении Садыра Жапарова.

По его словам, наши сограждане с особыми потребностями, являясь неотъемлемой частью общества, достигают значительных высот в спорте, культуре, на государственной службе и в других сферах, внося свой вклад в развитие республики.

«Их трудолюбие и сила духа служат примером и вдохновением для многих. Несмотря на ограничение возможностей, они активно делятся своим опытом через социальные сети, призывая людей избавляться от неуверенности, сомнений и других барьеров. Такие сильные духом наши сограждане не только преодолевают трудности, но и мотивируют других стремиться вперед. Своими усилиями и стремлениями к победе они напоминают каждому из нас о ценности человечности, упорства и оптимизма», — сказал глава государства.

В нашем государстве необходимо продолжать последовательную работу по воспитанию уважения к правам и человеческому достоинству граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также по признанию их достижений.

Садыр Жапаров отметил, что в ближайшие годы предусмотрены улучшение и обновление социальных стационарных учреждений, требующих дополнительного внимания. Кроме того, в рамках программы «Доступная страна» до 2030-го планируются создание удобной инфраструктуры, развитие системы медико-социальной экспертизы, совершенствование механизмов реабилитации и абилитации, внедрение инклюзивного образования и обеспечение рабочих мест.

«Мы все вместе, как члены общества, строим культурное, гуманное и развитое будущее. Призываю всех кыргызстанцев проявлять милосердие, отзывчивость, уважение друг к другу и великодушие», — добавил президент. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/312897/
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