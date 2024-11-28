В регионах страны цена на сжиженный газ выросла до 39,50 сома за литр. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Русланбек Жакишев.

По его словам, четыре месяца назад литр газа в Бишкеке стоил 32,50 сома, а сейчас 37,90 сома.

Он рассказал, что поступают жалобы от автомобилистов, которые по пять-шесть часов стоят в очереди на заправочных станциях.

Нефтетрейдеры объяснили ситуацию с дефицитом сжиженного газа. По их словам, он связан с нехваткой железнодорожных цистерн в России. Вторая причина — потребление газа из-за существенной разницы в цене с бензином в последние годы в Кыргызстане выросло в несколько раз.