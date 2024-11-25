Нефтетрейдеры объяснили, почему высокие цены на газ и когда он прибудет

Увеличение цен на автомобильный газ не связано с его дефицитом на АЗС. Об этом 24.kg сообщил глава ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов.

По его словам, дефицит связан с нехваткой железнодорожных цистерн в России. «Вторая причина — потребление газа из-за существенной разницы в цене с бензином в последние годы в Кыргызстане выросло в несколько раз», — сказал он.

Канатбек Эшатов отметил, что основное количество автомобилей, потребляющих газ, сконцентрировано в столице.

«Такие машины в основном занимаются оказанием услуг по перевозке пассажиров, в городе на определенных АЗС ощущается нехватка сжиженного газа. В других регионах такой проблемы нет», — подчеркнул глава ассоциации.

На сегодня заходят в Кыргызстан и находятся в пути в Казахстане достаточные объемы сжиженного газа, что позволит в ближайшие дни полностью обеспечить внутреннюю потребность. Казахские железные дороги оказывают содействие по беспрепятственному пропуску указанных объемов.

С аналогичной проблемой и по тем же причинам столкнулись и соседние государства — Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.