Жогорку Кенеш принял законопроект, запрещающий сбор денег в школах

Парламент во втором и третьем чтении принял законопроект, запрещающий сбор денег в школах. Инициатор — депутат Жогорку Кенеша Миргуль Темирбаева.

Председатель комитета по социальной политике Винера Раимбачаева отметила, что, несмотря на запрет, введенный указом президента, сбор денег в общеобразовательных учреждениях продолжается. В связи с этим при выявлении фактов незаконного сбора денежных средств в школах предлагается привлекать к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях.

Согласно новой статье, незаконный сбор денег влечет наложение штрафа на физических лиц в 20 тысяч сомов. То же деяние, совершенное путем создания общественных фондов при школах, влечет наложение штрафа на физических лиц в 40 тысяч сомов, на юридических лиц — 60 тысяч сомов.

Рассматривать дела по данной статье и налагать штрафы будут органы внутренних дел.

Парламентарии высказали обеспокоенность, что с введением запрета на сбор денег возникли проблемы с техническим, материальным обеспечением школ, организацией дневной охраны, обеспечением техничек. На что вице-мэр Бишкека Мирлан Байгончоков подчеркнул, что необходимые для ремонта школ и закупки оборудования финансовые средства выделяются всем государственным образовательным организациям.