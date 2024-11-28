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Власть

Кыргызстан хочет взять в лизинг два самолета Airbus — президент

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел в Берлине встречу с главой компании Airbus Europe Йоханом Пелиссье.

Он выразил готовность к развитию партнерских отношений с компанией, отметив высокий уровень технологий и стандартов, которые она задает в сфере мировой авиации.

Садыр Жапаров подчеркнул, что развитие авиационной отрасли является одним из ключевых приоритетов для Кыргызстана. Он отметил значимость уже реализованных проектов, включая приобретение самолетов за счет республиканского бюджета.

Президент обратил внимание на перспективы и поддержку национальной авиакомпании «Асман Эйрлайнс», обновление  авиапарка и внедрение современных технологий.

По его словам, в первой фазе сотрудничества планируется взять в лизинг два самолета Airbus (модели A320 или A321), которые будут использоваться для выполнения рейсов в Европу, включая направления Бишкек — Париж, Бишкек — Берлин и Бишкек — Лондон.

Садыр Жапаров рассказал о том, что в 2025 году ожидается исключение кыргызских авиакомпаний из черного списка Европейского союза (EU Air Safety List). В последние годы велась активная работа по улучшению авиационной безопасности, внедрению международных стандартов и модернизации инфраструктуры, что значительно повысило шансы на снятие ограничений. Исключение из этого списка откроет новые возможности для прямых рейсов в Европу.

Президент пригласил Йохана Пелиссье посетить Кыргызстан в ближайшее время для продолжения диалога с представителями авиационной отрасли страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312437/
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