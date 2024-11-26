Пожарная безопасность. Депутат против, чтобы рынки штрафовали на миллион сомов

Депутат Жогорку Кенеша Айбек Алтынбеков против инициативы МЧС установить большие штрафы субъектам предпринимательства за несоблюдение противопожарной безопасности.

По его словам, размеры штрафов должны быть одинаковыми для всех. У крупных рынков, таких как «Дордой» и «Кара-Суу», взыскивать по миллиону сомов, у остальных — по 500 и 300 тысяч сомов за нарушение пожарной безопасности неправильно.

«Так как все торгово-рыночные предприятия являются юридическими лицами, ответственность должна быть одинаковой, вне зависимости от того, это крупный, средний или мелкий рынок. То, что вы разрабатываете свою методику наложения штрафа, неправильно», — сказал Айбек Алтынбеков.

Он предлагает для всех субъектов предпринимательства установить размер штрафа в 100 тысяч сомов.

Народный избранник также добавил, что крупные штрафы могут привести к коррупции среди сотрудников МЧС.

Нардеп Алишер Эрбаев отметил, что законопроект сырой и его нужно доработать.

В итоге парламентарии сняли вопрос с повестки.

Ранее замглавы МЧС Урматбек Шамырканов сообщал, что размер штрафа может составить полмиллиона и миллион сомов в зависимости от количества точек торговли и вместимости объектов.

На рынках «Дордой» и «Кара-Суу», где число торговцев превышает 3 тысячи, штрафы будут доходить до миллиона сомов. Если в субъекте предпринимательства число торговцев будет превышать 1 тысячу, то будет накладываться штраф до 500 тысяч сомов. Это рынки «Орто-Сай», «Ош базары», «Аламедин», «Ак-Суу», «Азия», торговые центры «Береке Гранд», «Береке», «Табылга», «Беш-Сары» и другие.