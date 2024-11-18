При нарушении пожарной безопасности рынки могут оштрафовать до миллиона сомов

При нарушении пожарной безопасности рынки «Дордой» и «Кара-Суу» могут оштрафовать до миллиона сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил замглавы МЧС Урматбек Шамырканов.

Ведомство предлагает усилить требования противопожарной безопасности. Соответствующий законопроект предусматривает штрафы за нарушение правил безопасности при сварочных, битумных, электрических и других пожароопасных работах.

За нарушение правил на объектах торговли, развлекательного назначения и в местах массового пребывания людей могут оштрафовать на 200 тысяч сомов. Размер штрафа может составить полмиллиона и миллион сомов в зависимости от количества точек торговли и вместимости объектов.

По словам Урматбека Шамырканова, на рынках «Дордой» и «Кара-Суу», где число торговцев превышает 3 тысячи, штрафы будут доходить до миллиона сомов.

Если в субъекте предпринимательства число торговцев будет превышать 1 тысячу, то будет накладываться штраф до 500 тысяч сомов. Это рынки «Орто-Сай», «Ош базары», «Аламедин», «Ак-Суу, «Азия», торговые центры «Береке Гранд», «Береке», «Табылга», «Беш-Сары» и другие.