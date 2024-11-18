18:44
USD 86.50
EUR 91.43
RUB 0.87
Власть

При нарушении пожарной безопасности рынки могут оштрафовать до миллиона сомов

При нарушении пожарной безопасности рынки «Дордой» и «Кара-Суу» могут оштрафовать до миллиона сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил замглавы МЧС Урматбек Шамырканов.

Ведомство предлагает усилить требования противопожарной безопасности. Соответствующий законопроект предусматривает штрафы за нарушение правил безопасности при сварочных, битумных, электрических и других пожароопасных работах.

За нарушение правил на объектах торговли, развлекательного назначения и в местах массового пребывания людей могут оштрафовать на 200 тысяч сомов. Размер штрафа может составить полмиллиона и миллион сомов в зависимости от количества точек торговли и вместимости объектов.

По словам Урматбека Шамырканова, на рынках «Дордой» и «Кара-Суу», где число торговцев превышает 3 тысячи, штрафы будут доходить до миллиона сомов.

Если в субъекте предпринимательства число торговцев будет превышать 1 тысячу, то будет накладываться штраф до 500 тысяч сомов. Это рынки «Орто-Сай», «Ош базары», «Аламедин», «Ак-Суу, «Азия», торговые центры «Береке Гранд», «Береке», «Табылга», «Беш-Сары» и другие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311508/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Почти половина заправок в Бишкеке не соблюдает противопожарную безопасность
В городе Ош сгорело несколько магазинов вместе с товаром и деньгами
Внимание! На горных дорогах Кыргызстана ожидается сход лавин
Нет результата. МЧС прекратило активные поиски отца и сына в Джумгальском районе
Штормовое предупреждение. На юге Кыргызстана ожидаются заморозки
МЧС: Дом в Балыкчи тушили почти два часа
Клубы дыма валят из окон многоэтажки на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке
Штормовое предупреждение! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
МЧС и Всемирный банк обсудили мониторинг лесного хозяйства и климатический вызов
В горных и предгорных районах Кыргызстана ожидается неустойчивая погода
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят убрать срок давности по&nbsp;приватизированным объектам В Кыргызстане хотят убрать срок давности по приватизированным объектам
Пробки в&nbsp;Бишкеке. Изменение графика учебы в&nbsp;школах помогло, считает мэр Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр
Торага ЖК: Правоохранительные органы превышают полномочия при проверке бизнеса Торага ЖК: Правоохранительные органы превышают полномочия при проверке бизнеса
COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к&nbsp;строительству Камбаратинской ГЭС-1 COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к строительству Камбаратинской ГЭС-1
Бизнес
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; проводник климатических инвестиций в&nbsp;КР «Элдик Банк» — проводник климатических инвестиций в КР
ENESAI Development провел закрытую презентацию и&nbsp;рассказал о&nbsp;проекте ENESAI Development провел закрытую презентацию и рассказал о проекте
18 ноября, понедельник
18:27
«Три вершины». Президент и чиновники обсудили горнолыжный проект «Три вершины». Президент и чиновники обсудили горнолыжн...
17:52
Депутаты одобрили законопроект о штрафах за незаконный сбор денег в школах
17:49
Почти половина заправок в Бишкеке не соблюдает противопожарную безопасность
17:45
При нарушении пожарной безопасности рынки могут оштрафовать до миллиона сомов
17:38
Социальный фонд планирует купить здания для всех своих районных управлений