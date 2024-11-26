Утверждены протоколы о результатах выборов в большинство кенешей

В ЦИК утверждены протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах выборов в 32 городских и 230 айыльных кенешах. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По одному городскому кенешу — Бишкек — продолжается рассмотрение жалобы партии «Ынтымак», а также по Бакай-Атинскому айыльному кенешу состоится пересчет голосов на избирательном участке № 6059.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 51 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» ТИК после утверждения ЦИК протокола о результатах выборов извещает об этом избранного кандидата в депутаты.

Кандидат, избранный в депутаты, обязан в трехдневный срок представить соответствующей территориальной избирательной комиссии копию заявления о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата местного кенеша.

Территориальные избирательные комиссии уже известили кандидатов об утверждении результатов выборов, официально признав их избранными депутатами.

Протоколы территориальных комиссий отправлены на опубликование в газету «Эркин-Тоо».

Согласно законодательству, соответствующая территориальная избирательная комиссия после опубликования результатов выборов и получения от кандидатов, избранных депутатами, заявлений о сложении полномочий, не совместимых со статусом депутата местного кенеша, в трехдневный срок регистрирует избранных депутатов и вручает им удостоверение и нагрудный знак установленного образца (статья 51 Закона «О выборах депутатов местных кенешей»).

После регистрации избранных депутатов территориальные избирательные комиссии созывают первые сессии избранных кенешей во вновь образованных городах и аймаках.

Первые сессии местных кенешей начались с 26 ноября и планируются по графику до конца недели.

Напомним, 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.