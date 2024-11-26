Сталинки и хрущевки были рассчитаны на 50 лет. Нурдан Орунтаев о реновации

Построенные в СССР дома были рассчитаны на 50 — 70 лет. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госстроя Нурдан Орунтаев.

По его словам, проект реновации пока «все на словах».

«Последние дома, которые были введены в 1990-х годах. Прошло уже 30 лет. В Кыргызстнае нет управляющего, который следил бы за качеством домов. Мы ограничиваемся только ТСЖ или домкомами. Эти дома приходят в непригодность», — заявил он.

Нурдан Орунтаев отметил, что государство не может рисковать жизнями людей, которые живут в домах без фундаментов.

«В сталинках, к примеру, нет фундамента, и если будут какие-то катаклизмы, то мы рискуем жизнями этих людей», — сказал глав Госстроя.