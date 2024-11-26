11:36
USD 86.79
EUR 90.83
RUB 0.84
Власть

Сталинки и хрущевки были рассчитаны на 50 лет. Нурдан Орунтаев о реновации

Построенные в СССР дома были рассчитаны на 50 — 70 лет. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госстроя Нурдан Орунтаев.

По его словам, проект реновации пока «все на словах».

«Последние дома, которые были введены в 1990-х годах. Прошло уже 30 лет. В Кыргызстнае нет управляющего, который следил бы за качеством домов. Мы ограничиваемся только ТСЖ или домкомами. Эти дома приходят в непригодность», — заявил он.

Нурдан Орунтаев отметил, что государство не может рисковать жизнями людей, которые живут в домах без фундаментов.

«В сталинках, к примеру, нет фундамента, и если будут какие-то катаклизмы, то мы рискуем жизнями этих людей», — сказал глав Госстроя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312257/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Нурдан Орунтаев Бишкектеги Хрущев жана Сталин учурундагы имараттарды буздурабы?
Снести в Бишкеке хрущевки и сталинки намерен глава Госстроя Нурдан Орунтаев
Глава Госстроя призвал стройкомпании закладывать в свои проекты соцобъекты
Глава Госстроя Нурдан Орунтаев попросил прощения у депутатов парламента
У жительницы «Алтын-Ордо» судисполнители снесли дом. Она осталась на улице
Госстрой решил навести порядок в градостроительстве и разработал проект закона
Более ста объектов строятся в Бишкеке без разрешительных документов
Уставной капитал в 100 миллионов сомов обязаны иметь стройкомпании
Нурдан Орунтаев проверил строительство парка на месте ресторана «Батуми»
Госстрой Кыргызстана приостановил действие 5 тысяч лицензий стройкомпаний
Популярные новости
Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по&nbsp;камерам с&nbsp;распознаванием лиц Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц
Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о&nbsp;бронировании билетов Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о бронировании билетов
Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог
Кабмин предлагает уровнять тарифы на&nbsp;проезд через тоннели Кыргызстана Кабмин предлагает уровнять тарифы на проезд через тоннели Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Переводы без комиссий на&nbsp;все банки Кыргызстана «Элдик Банк»: Переводы без комиссий на все банки Кыргызстана
Переводы без комиссии в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; экономьте на&nbsp;каждом переводе! Переводы без комиссии в MegaPay — экономьте на каждом переводе!
MBANK обнулил комиссию на&nbsp;все переводы внутри страны MBANK обнулил комиссию на все переводы внутри страны
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
26 ноября, вторник
11:35
Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что о...
11:28
Сталинки и хрущевки были рассчитаны на 50 лет. Нурдан Орунтаев о реновации
11:20
Ограничить свободу перемещения мигрантов по России предлагает Госдума
11:01
В Бишкеке произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 ноября