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Власть

Студенты из Оша и Таласа смогут поехать в Великобританию на стажировку

Минтруда отправит студентов Оша и Таласа на сезонную работу в Великобританию. Об этом сообщает Центр трудоустройства граждан за рубежом.

Как отмечается, министерство совместно с британским оператором HOPS Labour Solutions Ltd подписало соглашение о сотрудничестве с Таласским государственным университетом и Ошским технологическим университетом, направленное на организацию стажировок студентов в рамках программы сезонных сельскохозяйственных работ в Великобритании.

Согласно условиям соглашения, студенты этих университетов смогут получить дополнительную возможность пройти оплачиваемую стажировку на территории Великобритании в период летних каникул в рамках пилотного проекта на 2025 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311903/
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