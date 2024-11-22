Соцфонд иницирует повышение пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Социальный фонд Кыргызстана подготовил проект постановления кабинета министров «Об установлении с 1 января 2025 года минимального размера пенсии инвалидам из числа солдат и матросов срочной службы, получившим инвалидность при прохождении военной службы или при выполнении работ, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других атомных объектах гражданского или военного назначения, или при выполнении интернационального долга в странах, ведущих боевые действия». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как поясняют в ведомстве, ранее для обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров с 1 октября 2024 года проиндексированы пенсии, также произведено повышение пенсии военнослужащим с 1 октября 2024 года на 10,8 процента.

Но они не коснулись получателей пенсии по инвалидности — военнослужащих из числа солдат и матросов срочной службы, ставших инвалидами вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС, получающих пенсии в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении военнослужащих».

В Социальный фонд неоднократно поступали обращения от ветеранов и инвалидов — членов общественного объединения «Союз-Чернобыль» с просьбой рассмотреть вопрос о повышении им пенсии.

В ведомстве проинформировали, что были подготовлены расчеты по повышению им минимального размера пенсии с 1 января 2025 года в размере 9 тысяч 300 сомов.

Дополнительная потребность на повышение пенсий 1 тысяче 20 пенсионерам с 1 января 2025 года составит 37,1 миллиона сомов.