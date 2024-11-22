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Власть

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за причастность к измору голодом населения и военным преступлениям в секторе Газа, а также ордера на экс-министра обороны Йоава Галанта и командующего ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Об этом сообщается на сайте МУС.

Нидерланды заверили, что исполнят решение суда, Франция и Германия поддержали арест. Глава дипмиссии Евросоюза Жозеп Боррель также считает обязательным исполнить требование МУС.

Израиль заявил, что это политическое решение, принятое из-за ненависти к евреям. В офисе Нетаньяху обвинили МУС в предвзятости.

Международный уголовный суд (МУС) отклонил протест Израиля и требование прекратить любые разбирательства относительно ситуации в секторе Газа и все же вынес решение арестовать премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные, как минимум, в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года (день подачи ходатайства на арест), говорится на сайте суда.

Палата предварительного производства МУС единогласно вынесла эти два решения. Информация касательно самого расследования находится в секрете.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311880/
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