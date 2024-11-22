Казахстан усиливает безопасность военных и гражданских объектов в стране

Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, сообщает Zakon.kz.

Издание ссылается на сообщение в Facebook советника — пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали.

Председатели палат парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Берик Уали

Он также отметил, что Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров.

Сегодня, напомним, президент России Владимир Путин выступил с экстренным заявлением. Он прокомментировал решение союзников Украины разрешить ВСУ атаковать цели на территории России дальнобойным оружием. Путин заявил, что Украина уже атаковали Россию ракетами ATACMS, после чего, «конфликт приобрел глобальный характер». Пресс-секретарь избирательного штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила в ответ, что «вновь избранный президент стремится к восстановлению мира на глобальной арене, при этом опираясь на мощь США».