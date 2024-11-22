Россия ответит. Владимир Путин выступил с экстренным обращением

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Трансляцию ведут государственные агентства.

Как напоминает «Медуза», Путин впервые комментирует решение союзников Украины разрешить ВСУ атаковать цели на территории России дальнобойным оружием.

Глава РФ заявил, что Украина уже атаковала РФ ракетами ATACMS. И теперь, как сказал Путин, «конфликт приобрел глобальный характер». Он также добавил, что на ход «спецоперации» это не повлияет.

Он призвал не сомневаться, что Россия ответит и указал, что «США разрушили систему мировой безопасности и толкают миру к ядерному конфликту».

Итак, главное в заявлении Путина:

По территории России было применено западное дальнобойное оружие;

Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно;

Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход спецоперации;

РФ нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении;

Конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России;

Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию;

Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов.

17 ноября стало известно, что администрация Джо Байдена сняла ограничения, запрещающие Киеву использовать предоставленное США оружие для ударов по российской территории, в частности ракеты ATACMS с дальностью до 306 километров.