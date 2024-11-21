АТР. В пилотном режиме подразделения ведомств будут переданы администрациям

Региональные подразделения министерств и ведомств будут переданы во временное руководство пилотных местных государственных администраций. Об этом сообщается на сайте «Токтом».

Отмечается, что указом президента от 15 ноября 2024 года УП № 326 одобрен пилотный проект по передаче районных/региональных подразделений, представительств министерств и ведомств КР во временное руководство пилотных местных государственных администраций и установлен срок его реализации — с 1 января по 31 декабря 2025-го.

В качестве пилотных признаны местные государственные администрации Узгенского района Ошской области и Иссык-Атинского района Чуйской области.

Решение принято в связи с проведением административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов.

«После итогов первого этапа административно-территориальной реформы, проведенной на уровне айыльных аймаков и городов, возникла необходимость повышения эффективности работы региональных подразделений государственных органов районного уровня и местных государственных администраций на основе единой региональной программы. Для чего разработан пилотный проект по передаче районных/региональных подразделений, представительств министерств и ведомств во временное руководство указанных местных государственных администраций. Цель — улучшение социально-экономической ситуации на основе рационального использования социально-экономического и природно-ресурсного потенциала регионов, повышение активности местных государственных администраций, реализация структурных изменений в управлении, обеспечение благосостояния населения за счет повышения качества предоставляемых услуг», — говорится в сообщении.

Указом утверждены временное положение и типовая структура пилотной местной государственной администрации.

Министерства и ведомства, вовлеченные в пилотный проект, обязали проводить отраслевую политику в пилотных районах и оказывать методическую поддержку на местах. Курировать и поддерживать пилотный проект будут полномочные представители главы государства в Ошской и Чуйской областях.

Указ вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.