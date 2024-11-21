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Власть

В очереди на жилье стоят 38 тысяч кыргызстанцев

Государственная ипотечная компания Кыргызстана построит 42 тысяч квартир для кыргызстанцев. Об этом на пресс-конференции заявил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, уже в начале декабря участники программ ГИК начнут получать жилплощадь.

«В строящихся домах цены разделяются на два типа: для дольщиков стоимость квадратного метра составит $1,4 тысячи, очередникам — $700. В строящихся домах 30 процентов квартир получат дольщики. Свою очередь на жилье ожидают 38 тысяч кыргызстанцев», — заметил Каныбек Туманбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311814/
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