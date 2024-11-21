Руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков рассказал о строительстве новой колонии в Базар-Коргоне и производственных объектах в ней.

Он напомнил, что учреждение № 10 СИН в Джалал-Абаде передислоцировано в село Бай-Мундуз Базар-Коргонского района.

«Здание построено с учетом международных стандартов по защите прав человека. Созданы условия для заключенных граждан», — написал Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что в колонии также построены производственные объекты, которые позволят осужденным зарабатывать деньги. Это кирпичный завод, хлебный и швейные цеха.

Помимо этого, в селе Беловодском продолжается реконструкция учреждения № 16. Его сдадут в эксплуатацию в следующем году.

Фото Facebook. Публикация Дайырбека Орунбекова

Отметим, в Кыргызстане из более 5 тысяч трудоспособных заключенных на производстве занято 1,3 тысячи человек. Они производят песчаные блоки, обожженный кирпич, бетонные колонны, блоки из песка и кирпича-сырца, ведут рыбное хозяйство и шьют не только одежду, но и обувь.

В селе Маловодном Сокулукского района тюремный мукомольный завод производит в сутки около 40 тонн муки первого и второго сортов. Своими силами учреждения Чуйской области полностью обеспечиваются мясом, куриными яйцами и молоком.