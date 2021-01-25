Сделано в тюрьме. Что производят в исправительных колониях Кыргызстана

В Кыргызстане из 5 тысяч 608 трудоспособных заключенных на производстве заняты 1 тысяча 456 человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.
Уточняется, что из 53 производственных объектов 24 были открыты за последние два года.
«Семь производственных площадок организованы самими лагерями. Например, производство песчаных блоков в учреждении № 38, производство обожженного кирпича в учреждении № 42, производство бетонных колонн в учреждении № 43, производство блоков из песка и кирпича-сырца в учреждении № 51, а также рыбное хозяйство в учреждении № 52», — сказали в пресс-службе.
«Эти мастерские производят обувь, униформу для сотрудников и спецодежду, нижнее белье, матрацы и простыни для осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы», — рассказали в ГСИН.
Отмечается, что исправительные учреждения в 2020-м были на 100 процентов обеспечены картофелем и другими овощами.