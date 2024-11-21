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Власть

Пробки в Бишкеке. Депутат просит отремонтировать объездную дорогу

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров попросил сделать капитальный ремонт объездной дороги Бишкека.

По его мнению, это уменьшит заторы в столице.

«Жители Иссык-Кульской и Нарынской областей, чтобы добраться на юг Кыргызстана, проезжают через Бишкек. Если бы объездная дорога была хорошей, они ездили бы по ней. Также жители, к примеру, Сокулука, Кара-Балты, которые работают на рынке «Дордой», тоже проезжают через столицу, потому что объездная дорога в плохом состоянии», — сказал парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311786/
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