Пробки в Бишкеке. Депутат просит отремонтировать объездную дорогу

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров попросил сделать капитальный ремонт объездной дороги Бишкека.

По его мнению, это уменьшит заторы в столице.

«Жители Иссык-Кульской и Нарынской областей, чтобы добраться на юг Кыргызстана, проезжают через Бишкек. Если бы объездная дорога была хорошей, они ездили бы по ней. Также жители, к примеру, Сокулука, Кара-Балты, которые работают на рынке «Дордой», тоже проезжают через столицу, потому что объездная дорога в плохом состоянии», — сказал парламентарий.