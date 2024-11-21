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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Смог в Бишкеке. В Жогорку Кенеше предлагают запретить топить печи

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров предложил через два года запретить в Бишкеке топить печки.

По его словам, с похолоданием в частных домах стали топить печи и в частном секторе сильно загрязнен воздух.

«На одном из заседаний парламента представитель «Кыргызгаза» пообещал, что до 2026 года Бишкек будет полностью газифицирован. Как только этот процесс завершится, предлагаю запретить в частном секторе печное отопление. Иначе очистить воздух в столице будет невозможно», — сказал нардеп.

Напомним, вчера, 20 ноября, в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находился на 24-м месте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311785/
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