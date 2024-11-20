Массированные удары беспилотников. МИД призывает кыргызстанцев покинуть Украину

Министерство иностранных дел вновь настоятельно рекомендует гражданам Кыргызстана усилить меры личной безопасности и при необходимости покинуть территорию Украины до полной стабилизации ситуации.

«По информации посольства Кыргызской Республики в Украине, 20 ноября 2024 года по территории Киевской области нанесен массированный удар с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

МИД напоминает, что работают телефоны экстренной связи посольства КР в Киеве, по которым кыргызстанцы, пребывающие в этой стране, в случае необходимости могут обратиться за помощью или консультацией: +380681396792, +380442370348.